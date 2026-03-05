INAUGURATA L' UNITÀ DI GERIATRIA DEL POLICLINICO TOR VERGATA

È stata ufficialmente inaugurata l’Unità di Geriatria presso il Policlinico Tor Vergata. Questa nuova struttura è stata creata per offrire servizi specializzati a persone fragili, anziani e pazienti con patologie croniche. L’apertura mira a migliorare l’assistenza dedicata a queste categorie di pazienti, potenziando l’Area Emergenza del nosocomio. La struttura si inserisce nel progetto di ampliamento delle risorse sanitarie del policlinico.

La presenza di un’Unità di Geriatria dedicata consente di garantire una presa in carico tempestiva e multidisciplinare, con percorsi assistenziali mirati e personalizzati. L’Unità, diretta dal Prof. Davide Canosci Della Morte, Responsabile della UOC di Epatologia, Nutrizione Clinica e Geriatria, comprende 9 stanze doppie e 2 stanze singole, di cui una con bagno accessibile a persone con disabilità. Gli spazi sono stati progettati per assicurare comfort, sicurezza e continuità assistenziale, elementi fondamentali nella gestione di pazienti fragili e cronici. La ristrutturazione ha interessato circa 1.000 metri quadrati di superficie funzionale, oltre a 300 metri quadrati di aree comuni e spazi di attesa, per un investimento complessivo di 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

