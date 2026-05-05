Nel 2023, il cantante è stato coinvolto in una rissa e in un episodio di danneggiamento. La Procura di Tempio Pausania ha deciso di portarlo in tribunale, citandolo in giudizio per i fatti accaduti fuori da un locale. La notizia arriva dopo le indagini condotte dagli inquirenti, che hanno raccolto elementi a sostegno dell’accusa. Ora il cantante dovrà affrontare un processo per le vicende di cui è stato accusato.

Il passato turbolento di Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, torna a presentare il conto. La Procura di Tempio Pausania ha infatti disposto la citazione diretta in giudizio per il rapper romano, accusato di rissa e danneggiamento. I fatti risalgono alla notte del 18 agosto 2023, nel cuore dell'estate smeraldina, presso il rinomato locale The Sanctuary di Porto Cervo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la scintilla sarebbe scoccata a causa del diniego all’ingresso opposto dal personale di sicurezza verso la comitiva del rapper, motivato dalla presenza nel gruppo di un pregiudicato romano già condannato per omicidio. La reazione del gruppo di fronte al "no" dei buttafuori è sfociata in una vera e propria spedizione punitiva contro gli arredi della discoteca e il personale in servizio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tony Effe: rissa e danneggiamento nel 2023, ora rischia il processo

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Panoramica sull’argomento

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