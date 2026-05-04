A metà estate 2023, fuori da un locale in Sardegna, si sono verificati alcuni scontri che hanno coinvolto un rapper e altri dieci individui. Successivamente, il cantante è stato citato in giudizio con l’accusa di aver preso parte a una rissa e di aver causato danni. La vicenda ha portato a un procedimento legale che coinvolge diverse persone, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

Tegola giudiziaria sul capo di Tony Effe. Il rapper, insieme a una decina di persone, è stato citato in giudizio diretto a Tempio Pausania perché accusato di rissa e danneggiamento. Come riporta l’agenzia Ansa, firmare il decreto di citazione è stato il procuratore della Repubblica facente funzioni, Alessandro Bosco. I fatti sono avvenuti nell’estate del 2023 fuori da un noto locale della Costa Smeralda, il Sanctuary di Porto Cervo, quando si è scatenata una rissa e molti arredi della discoteca vennero distrutti. I proprietari della discoteca, rappresentati dall’avvocato Antonello Desini, si costituiranno parte civile per i danni subiti. Secondo la ricostruzione della Procura gallurese la notte del 18 agosto del 2023 Tony Effe, vero nome Nicolò Rapisarda, si trovava fuori dal Sanctuary in compagnia di un gruppo di amici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe è stato citato in giudizio diretto con l’accusa di rissa e danneggiamento. I fatti sono avvenuti nell’estate 2023 fuori da un noto locale in Sardegna

Paparazzo accusa Tony Effe di averlo preso a pugni - La volta buona 20/01/2026

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