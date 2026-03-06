Tony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? Parla lui

Tony Effe e Giulia De Lellis sono al centro dell’attenzione dopo le ultime dichiarazioni che alimentano le voci sul loro possibile matrimonio. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo, ha scelto di mantenere alcuni dettagli riservati, anche se le indiscrezioni circolano da settimane. Attualmente non ci sono conferme ufficiali, ma l’interesse pubblico resta alto.

Tony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? La storia che nessuno si aspettava (ma che ora tutti osservano) Quando mondi apparentemente lontani si incontrano, il risultato può essere imprevedibile. È quello che molti fan pensano osservando la relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis: due universi diversi — il rap crudo della scena romana e l’eleganza patinata dell’influencer lifestyle — che però sembrano aver trovato un equilibrio sorprendente. “Nella vita sono un compagno molto stabile, poi lei (Giulia) è una ragazza con la testa sulle spalle, è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, sul rapportarsi con la gente, su come gestire i sentimenti, perché siccome io ho passato molto tempo della mia vita, come dire, sedato, non so gestire bene le emozioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

