Giulia De Lellis sogna il matrimonio Tony Effe no | i motivi

A ottobre, Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori della piccola Priscilla. La coppia, insieme da diverso tempo, continua a condividere la vita quotidiana, ma mentre Giulia sogna il matrimonio, Tony Effe ha dichiarato di non volerlo al momento. La differenza di opinioni sulla possibilità di sposarsi ha catturato l’attenzione dei media.

Giulia De Lellis e Tony Effe ad Ottobre sono diventati genitori della piccola Priscilla. Nonostante facciano coppia da, ormai, diverso tempo, il cantante non è intenzionato a sposare la compagna; almeno per il momento. La confessione del rapper è arrivata durante un’intervista, rilasciata a Niccolò Devitiis, inviato del programma “Le Iene”. Il giovane romano ha espresso bellissime parole sulla sua Giulia. Grazie a lei, lui è migliorato molto; soprattutto dal punto di vista umano. Eppure, Tony non desidera convolare a nozze con l’imprenditrice digitale. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Ecco, le parole del neo-papà sulle sue nuove vesti da genitore:” Sto bene, sono contento. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Tony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? Parla luiTony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? La storia che nessuno si aspettava (ma che ora tutti osservano) Quando mondi apparentemente lontani...

“Io e lei…”. Tony Effe, l’inaspettata confessione su Giulia De Lellis e il matrimonioNegli ultimi anni la sua immagine pubblica è stata spesso associata agli eccessi, alla provocazione e a uno stile di vita senza freni.

Giulia De Lellis e Tony Effe: è nata Priscilla - La volta buona 09/10/2025

Tutti gli aggiornamenti su Giulia De Lellis sogna il matrimonio...

Temi più discussi: Giulia De Lellis sogna il matrimonio, Tony Effe dice no: ecco perché; Tony Effe gela Giulia De Lellis sul matrimonio: Lei vorrebbe, io no; Tony Effe racconta la vita da papà e parla del matrimonio con Giulia De Lellis: C'è un dibattito; Tony Effe: Giulia De Lellis vorrebbe tanto sposarsi, io no. I bambini sono piccoli una volta sola, sto con mia figlia tutti i giorni.

Tony Effe e Giulia De Lellis: matrimonio in vista? Il rapper rompe il silenzioIl nuovo equilibrio di Giulia De Lellis e Tony Effe: famiglia con la piccola Priscilla, quotidianità e il tema del matrimonio. notizie.it

Giulia De Lellis si sposa? Tony Effe stronca i sogni della compagna, le dichiarazioni a Le IeneGiulia De Lellis e Tony Effe pronti al grande passo del matrimonio? Parla il rapper che stronca i desideri della compagna ... gossipetv.com

Irama racconta il peso della sovraesposizione vissuta durante la relazione con Giulia De Lellis. Un rapporto complicato con la notorietà, nato nel momento in cui avrebbe voluto solo restare in silenzio. - facebook.com facebook