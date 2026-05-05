Tonno rosso fresco ammuttunato | l' eterno mito dell' amore e della morte

Il tonno rosso fresco rappresenta da secoli un simbolo legato ai miti di amore e morte, con una tradizione che affonda le sue radici nell’Età del Bronzo e nei tempi dei Fenici. La tecnica di cattura si è evoluta nel tempo, arrivando a essere perfezionata dagli Arabi nel IX secolo, che introdussero l’uso delle reti al centro della mattanza. Questa pratica, ancora oggi, si tramanda di generazione in generazione, mantenendo vivo un metodo antico.

La mattanza già praticata nel corso dell'Età del Bronzo e ai tempi dei Fenici, fu perfezionata nella tecnica dagli Arabi durante la loro dominazione della Sicilia nel IX secolo, i quali la insegnarono ai pescatori siciliani introducendo il metodo delle reti al centro della mattanza. Intorno al.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Cortese, libero, eterno: “L’Invenzione dell’amore” incanta il MetropolitanoIl Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato sabato 14 febbraio 2026 il debutto della rassegna “Un palco per la città” con lo... Tonno rosso, da Barcellona il modello italiano: la Campania al centro della nuova filiera integrataL’Italia prova a giocare una partita più strutturata nel mercato del tonno rosso del Mediterraneo e lo fa partendo da un nodo chiave: trattenere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Tonno rosso e allevamentiE il sistema degli allevamenti, costituiti per far ingrassare i tonni rossi pescati molto velocemente, grazie e quantità enormi di pesci foraggio, per poi ucciderli e mandarli a migliaia di chilometri ... ilfattoalimentare.it Nasce la filiera italiana integrata del tonno rossoUn modello italiano di filiera integrata del tonno rosso che punta a valorizzare il prodotto nazionale, riducendo la frammentazione del settore e garantendo tracciabilità e sostenibilità per rafforzar ... ansa.it