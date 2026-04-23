Tonno rosso da Barcellona il modello italiano | la Campania al centro della nuova filiera integrata

Da Barcellona arriva un modello italiano per il tonno rosso, con la regione campana al centro di una nuova filiera integrata. L’obiettivo è mantenere valore lungo tutto il percorso che porta dal mare alle tavole, cercando di rafforzare la posizione dell’Italia nel mercato del Mediterraneo. La strategia punta a sviluppare una filiera più strutturata, coinvolgendo diversi attori e cercando di valorizzare le risorse locali.

L’Italia prova a giocare una partita più strutturata nel mercato del tonno rosso del Mediterraneo e lo fa partendo da un nodo chiave: trattenere valore lungo tutta la filiera. È la direzione indicata da OP Tonnieri Italiani, che a Barcellona, durante il Seafood Expo Global, ha presentato un modello integrato pensato per superare la frammentazione storica del comparto. La presentazione è avvenuta nell’ambito dell’evento “Il tonno e il mare”, ospitato al The Sea Garden del Marina Port Vell, davanti a istituzioni, operatori e buyer internazionali. Al centro, una visione industriale che punta a collegare pesca, trasformazione e commercializzazione in un unico sistema, rafforzando il posizionamento italiano in un segmento strategico della pesca mediterranea.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Trentino e Friuli VG per una gestione integrata della filiera foresta-legnoUn’alleanza strategica tra Trentino e Friuli Venezia Giulia mira a rilanciare la filiera foresta-legno attraverso un protocollo d’intesa...

Leggi anche: Sulla pesca al tonno rosso c’è un trionfalismo sospetto

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: SeaFood Barcellona 2026 - COMUNICATO STAMPA 21 aprile - regione campania; Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di Barcellona.

Tonno rosso: l’Italia riaccende il business degli allevamenti intensivi, ma senza regole rischiamo il collasso della specieMentre nel Mediterraneo la popolazione di tonno rosso comincia a riprendersi dopo anni di sovrasfruttamento, in Italia torna a crescere il business degli allevamenti intensivi. A lanciare l’allarme è ... greenme.it

Via libera alla pesca del tonno rosso ligureI primi due esemplari da 75 chili a Imperia. Una trentina i pescherecci autorizzati dal primo aprile in forma sperimentale ... genova.repubblica.it

Oggi il nostro caro Salvatore Campisi presenta una novità che racconta tutta l’anima di Marzamemi: la Caponata di Tonno Rosso. Un incontro sorprendente tra il sapore autentico del tonno e i profumi della tradizione siciliana, lavorati con passione e materie - facebook.com facebook