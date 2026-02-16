Cortese libero eterno | L’Invenzione dell’amore incanta il Metropolitano

Il 14 febbraio 2026, il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ha visto il debutto di “L’invenzione dell’amore”, uno spettacolo di Antonio Calabrò che ha richiamato un pubblico numeroso, spinto dalla voglia di celebrare l’amore cortese nel giorno di San Valentino. La scelta di aprire la rassegna “Un palco per la città” con questa pièce ha attirato tanti spettatori, desiderosi di vivere un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente.

Cortese,, eterno: “L’Invenzione dell’amore” incanta il Metropolitano di Reggio Calabria. Il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato sabato 14 febbraio 2026 il debutto della rassegna “Un palco per la città” con lo spettacolo “L’invenzione dell’amore” di Antonio Calabrò, un omaggio all’amor cortese che ha registrato il tutto esaurito. L’evento, che segna l’apertura di un ciclo di dieci appuntamenti, ha offerto al pubblico una riflessione sul sentimento amoroso attraverso secoli di storia e letteratura. La serata ha avuto un significato speciale con un omaggio a Bruno Stancati, figura di spicco della vita culturale reggina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato sabato 14 febbraio alle 17,30 lo spettacolo “L’invenzione dell’amore”, primo evento della rassegna 2026 Un palco per la città, dedicato alla natura universale e irrazionale di un sentimento che, dalla strada ai palazzi più eleganti, muove le persone senza distinzione.

Reggio Calabria, il teatro Metropolita ha riaperto le porte ieri sera con lo spettacolo “L’invenzione dell’amore”, una rappresentazione che ha attirato un folto pubblico e ha segnato il rilancio della scena culturale locale, dopo mesi di chiusura forzata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.