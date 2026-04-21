Cannavaro lo svela dopo anni | Buffon alla Juve non aveva un bel rapporto con Capello Toni resta di stucco

Durante un’intervista, Fabio Cannavaro ha rivelato che Gigi Buffon e l’allenatore Fabio Capello non avevano un buon rapporto durante il periodo alla Juventus. Ha aggiunto che, se Capello fosse rimasto in squadra l’anno successivo, Buffon forse avrebbe lasciato il club. La conversazione è proseguita con Luca Toni, che si è mostrato sorpreso dalla rivelazione. La discussione si è concentrata sulle dinamiche interne del team in quegli anni.

Nel corso della chiacchierata con Luca Toni, Fabio Cannavaro svela qualcosa che non si era mai saputo prima: il rapporto non buono tra Gigi Buffon e Fabio Capello alla Juventus: "Se Capello fosse rimasto alla Juve l'anno dopo, non so se Gigi restava". Toni resta incredulo: "Ah sì? Ma dai.".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rogerio, ex Sassuolo e Juve, non gioca da due anni: “Con Buffon e Dybala mi sentivo il migliore”Il terzino Rogerio, ex Sassuolo e Juventus, racconta il suo calvario dopo due anni di stop per infortunio e ricorda gli anni d'oro in bianconero. Leggi anche: Cannavaro: «Non volevo andare alla Juve, fu l’Inter a vendermi. Non vincemmo la Champions perché Capello…» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dal nerazzurro al bianconero: Fabio Cannavaro racconta tutto e svela i retroscena sul passaggio alla Juventus; TRIBUNA.COM * SERIE A: DAL NERAZZURRO AL BIANCONERO: FABIO CANNAVARO RACCONTA TUTTO E SVELA I RETROSCENA SUL PASSAGGIO ALLA JUVENTUS; Fenomeni: Luca Toni intervista Fabio Cannavaro, dal Mondiale 2006 alla crisi dei difensori italiani; Bernardo Silva come Cannavaro: il commento di Haaland dopo Manchester City-Arsenal. Fenomeni: Luca Toni intervista Fabio Cannavaro, dal Mondiale 2006 alla crisi dei difensori italianiLuca Toni intervista Fabio Cannavaro: ricordi sul Mondiale 2006, critiche sul calcio moderno e riflessioni sul ruolo dei difensori italiani. megamodo.com Pagina 4 | Cannavaro, batosta Inter e rinascita Juve: Ma so benissimo perché non vincemmo la ChampionsIl capitano dell'Italia 2006 ha ripercorso le tappe della sua carriera: dai momenti difficili ai nerazzurri, al passaggio ai bianconeri in cui è risorto ... tuttosport.com Bernardo Silva continua a stupire: la Serie A lo aspetta nella prossima stagione Vedendolo saltare di testa il paragone sarà venuto in mente a tutti. “Sembra Cannavaro contro la Germania”. Contesto: il City è in vantaggio e si sta difendendo dal forcing facebook "Bernardo Silva come il fottuto Cannavaro": Haaland su di giri crea imbarazzo in diretta tv x.com