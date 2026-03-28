Sinner si complimenta con Zverev la risposta è sorprendente | Non è stato abbastanza per batterti

Domenica si disputerà la finale del Miami Open tra Jannik Sinner e Lehecka. Dopo aver superato Zverev in semifinale, il tennista italiano ha rivolto complimenti all’avversario tedesco, che ha risposto con una battuta, affermando che non era stato abbastanza per batterlo. Questa partita si aggiunge alle altre sfide della stagione, che vedono Sinner coinvolto in un percorso di crescita.

Jannik Sinner giocherà la finale del Miami Open domenica contro Lehecka. Il tennista italiano dopo aver vinto contro Zverev ha fatto i complimenti al tedesco, che con sagacia gli ha risposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sinner in finale a Miami, battuto un grande Zverev: “Sono stato fortunato, per me vuol dire tanto” Massimiliano Novelli scomparso da Rieti, i famigliari: “Abbiamo la sensazione che non sia stato cercato abbastanza”I famigliari di Massimiliano Novelli chiedono che resti alta l'attenzione sulla sua scomparsa e che le ricerche non si fermino. Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights Approfondimenti e contenuti su Sinner si complimenta con Zverev la... Temi più discussi: Sinner: il confronto con l’imprevedibile Moutet, il tennista che compete senza coach; Tutta la frustrazione di Zverev nella frase in tedesco a rete con Sinner: Non è bastato che...; Antonelli chiama Sinner: Vederlo in Formula 1? In biposto si potrebbe fare; Antonelli: Sinner alla guida di una F1? Si potrebbe...Da Hamilton i complimenti più belli. Tutta la frustrazione di Zverev nella frase in tedesco a rete con Sinner: Non è bastato che...Una frase in tedesco pizzicata dalle telecamere dopo la vittoria di Sinner a Miami ha svelato totalmente la frustrazione di Zverev. Il tedesco ha giocato davvero bene, così come Jannik, e sono arrivat ... corrieredellosport.it Sinner: il confronto con l’imprevedibile Moutet, il tennista che compete senza coachJannik Sinner, n. 2 del mondo e fresco vincitore a Indian Wells, affronta Corentin Moutet al terzo turno del Miami Open 2026 in una sfida che oppone potenza e imprevedibilità sul cemento della Florida ... msn.com Passo dopo passo, facendo il proprio meglio ad ogni torneo: è così che Jannik Sinner vive la sua corsa al N°1 - facebook.com facebook #Sinner a un passo da un record senza precedenti: se batte #Lehecka entra nella storia x.com