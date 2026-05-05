Tommaso Franchi, noto per la partecipazione al Grande Fratello 2024, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla fine della relazione con Mariavittoria Minghetti. Dopo aver annunciato la separazione, ha commentato pubblicamente che la sua ex compagna ha commesso degli errori. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan e media, che seguono con interesse gli sviluppi di questa storia.

Tommaso Franchi è stato tra i protagonisti del Grande Fratello 2024 dove aveva fatto sognare gli italiani per la storia d'amore con Mariavittoria Minghetti. Il giovane è tornato di recente alla ribalta per un'intervista rilasciata a Non succederà più, un noto programma radiofonico in onda su Radio Radio. In questa circostanza, l'ex gieffino ha confermato la fine della relazione con la dottoressa romana che durava da un anno circa. Tommaso Franchi ha dichiarato: "Abbiamo avuto una bellissima relazione fuori, che è durata quasi un anno. Poi con estrema tranquillità e gioia, come due persone mature, ci siamo lasciati. Non ti dirò il motivo, ma non ci sono stati tradimenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tommaso Franchi, segnalazione dopo l’addio a Mariavittoria: “Ha sbagliato…”

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