Todi casa popolare insalubre | revocata l’assegnazione a un disabile

A Todi, l’assegnazione di una casa popolare a un disabile è stata revocata dopo che si è scoperto che l’alloggio presentava muffa e assenza di finestre. La decisione del Comune è arrivata senza che siano state effettuate riparazioni o interventi per migliorare le condizioni dell’abitazione. La situazione ha sollevato domande sulla gestione degli alloggi pubblici e sui criteri di assegnazione.

? Cosa scoprirai Come può un alloggio con muffa e senza finestre essere assegnato?. Perché il Comune ha revocato l'assegnazione invece di riparare la casa?. Chi deve garantire una soluzione abitativa sicura alla famiglia Giulivi?. Quali sono le reali possibilità di trovare un'altra casa a Todi?.? In Breve Luigi Giulivi ha atteso due anni per l'assegnazione in settima posizione di graduatoria.. L'appartamento presenta muffa e stanze prive di finestre a Todi.. Il Comune di Todi e l'Ater non hanno offerte abitative alternative immediate.. La patologia al cervelletto del protagonista impedisce carichi di lavoro pesanti.. A Todi, la vicenda di Luigi Giulivi ha acquisito una risonanza nazionale dopo che Andrea Pamparana ha dedicato uno spazio speciale della rubrica dell’Indignato alla lotta di questo uomo per un tetto dignitoso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Todi, casa popolare insalubre: revocata l’assegnazione a un disabile Notizie correlate L'indignato Speciale del Tg5: la lotta di un disabile di Todi per ottenere una casa popolareAndrea Pamparana, giornalisti del Tg5 e anche collaboratori di importanti trasmissioni radiofoniche, nell'appuntamento settimanale de l'Indignato... Ragazza di 14 anni disabile fuori per le terapie, porta della casa popolare sfondata dal Comune: “Abbiamo rischiato lo sfratto”Osimo (Ancona), 21 marzo 2026 – Una spiegazione dell’accaduto arriva nel tardo pomeriggio di ieri.