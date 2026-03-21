Ragazza di 14 anni disabile fuori per le terapie porta della casa popolare sfondata dal Comune | Abbiamo rischiato lo sfratto
Una ragazza di 14 anni disabile, uscita per le terapie, ha trovato la porta della sua casa popolare sfondata. L’incidente ha causato preoccupazione per il rischio di sfratto, poiché l’episodio è stato segnalato alle autorità. Nel tardo pomeriggio di ieri, il Comune di Roma ha spiegato che non c’è stato un passaggio di informazioni tra il Municipio VI e la Direzione Erp del Dipartimento Politiche Abitative.
Osimo (Ancona), 21 marzo 2026 – Una spiegazione dell’accaduto arriva nel tardo pomeriggio di ieri. A darla è il Comune di Roma: “Non c’è stato passaggio di informazioni tra il Municipio VI e la Direzione Erp del Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale”. Peccato, però, che a causa di quel mancato passaggio di informazioni una famiglia abbia rischiato di perdere la casa. Anzi, per due giorni l’ha persa: “Spesso non è la disabilità di una figlia a rendere difficile la vita di due genitori, ma la condotta delle istituzioni” spiega Monica Meloni, mamma di Giulia, ragazza di 14 anni che più d’uno avrà visto in televisione: sordocieca,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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