Una ragazza di 14 anni disabile, uscita per le terapie, ha trovato la porta della sua casa popolare sfondata. L’incidente ha causato preoccupazione per il rischio di sfratto, poiché l’episodio è stato segnalato alle autorità. Nel tardo pomeriggio di ieri, il Comune di Roma ha spiegato che non c’è stato un passaggio di informazioni tra il Municipio VI e la Direzione Erp del Dipartimento Politiche Abitative.

Osimo (Ancona), 21 marzo 2026 – Una spiegazione dell’accaduto arriva nel tardo pomeriggio di ieri. A darla è il Comune di Roma: “Non c’è stato passaggio di informazioni tra il Municipio VI e la Direzione Erp del Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale”. Peccato, però, che a causa di quel mancato passaggio di informazioni una famiglia abbia rischiato di perdere la casa. Anzi, per due giorni l’ha persa: “Spesso non è la disabilità di una figlia a rendere difficile la vita di due genitori, ma la condotta delle istituzioni” spiega Monica Meloni, mamma di Giulia, ragazza di 14 anni che più d’uno avrà visto in televisione: sordocieca,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza di 14 anni disabile fuori per le terapie, porta della casa popolare sfondata dal Comune: “Abbiamo rischiato lo sfratto”

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