L' indignato Speciale del Tg5 | la lotta di un disabile di Todi per ottenere una casa popolare

Nel servizio trasmesso dal Tg5, si è raccontata la storia di un uomo disabile di Todi che da anni cerca di ottenere una casa popolare. La sua richiesta riguarda anche la sistemazione della moglie e della madre, entrambe affette da malattie invalidanti. La vicenda viene presentata come un esempio della difficoltà di accesso alle abitazioni pubbliche per le persone con disabilità. La trasmissione si concentra sui passaggi burocratici e le tempistiche del procedimento.