L' indignato Speciale del Tg5 | la lotta di un disabile di Todi per ottenere una casa popolare
Nel servizio trasmesso dal Tg5, si è raccontata la storia di un uomo disabile di Todi che da anni cerca di ottenere una casa popolare. La sua richiesta riguarda anche la sistemazione della moglie e della madre, entrambe affette da malattie invalidanti. La vicenda viene presentata come un esempio della difficoltà di accesso alle abitazioni pubbliche per le persone con disabilità. La trasmissione si concentra sui passaggi burocratici e le tempistiche del procedimento.
Andrea Pamparana, giornalisti del Tg5 e anche collaboratori di importanti trasmissioni radiofoniche, nell'appuntamento settimanale de l'Indignato speciale - rubrica di successo ormai da anni - si è occupato del caso di un invalido, con moglie e madre entrambe con malattie invalidanti, e una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Ragazza di 14 anni disabile fuori per le terapie, porta della casa popolare sfondata dal Comune: “Abbiamo rischiato lo sfratto”Osimo (Ancona), 21 marzo 2026 – Una spiegazione dell’accaduto arriva nel tardo pomeriggio di ieri.
Leggi anche: Speciale Tg5, il fascino di Hong Kong acchiappa i telespettatori