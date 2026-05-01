Paura in via Svetonio residenti svegliati nella notte da un forte boato

I residenti di un palazzo in via Svetonio a Latina si sono svegliati nella notte a causa di un forte boato intorno alla mezzanotte. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che sono arrivati sul posto poco dopo. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle cause dell'esplosione o alle eventuali conseguenze. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità.

Paura ieri sera intorno alla mezzanotte in via Svetonio a Latina. I residenti di un palazzo che fa angolo con via Ezio sono stati svegliati da un fortissimo boato e subito sono state avvertite le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. In.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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