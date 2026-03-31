Gruppi di cammino per la terza età al via l' iscrizione da mercoledì 1 aprile

A partire da mercoledì 1 aprile, saranno aperte le iscrizioni per la nuova stagione dei Gruppi di cammino dedicati alla terza età. Il Comune di Piacenza ha confermato l'affidamento dell'organizzazione dei gruppi al Centro Sportivo Italiano anche per i prossimi due anni. Le attività si rivolgono agli anziani interessati a partecipare a passeggiate collettive e programmi di movimento all'aperto.

Riapriranno mercoledì 1 aprile, le iscrizioni alla nuova stagione dei Gruppi di cammino per la terza età, di cui il Comune di Piacenza ha affidato anche per il prossimo biennio, l'organizzazione al Centro Sportivo Italiano. L'iniziativa, ideata come opportunità di benessere fisico e relazionale per gli over 65 residenti in città e le persone adulte, anche di età inferiore, in condizioni di fragilità, prenderà il via dal 7 aprile per concludersi nel mese di giugno. Sette i gruppi previsti, ciascuno con il proprio punto e giorno di ritrovo, con l'accompagnamento di un insegnante di Scienze Motorie cui sarà affidata la gestione dell'attività fisica, favorendo la respirazione, la gestione dello stress e prevenendo sforzi muscolari eccessivi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gruppi di cammino per la terza età, al via l'iscrizione da mercoledì 1 aprile Articoli correlati A Vigolzone i nuovi itinerari dei Gruppi di cammino per ogni età: «Salute e lotta all’isolamento sociale»Lunedì 16 marzo si terrà la serata di presentazione dell’iniziativa aperta alla cittadinanza, dedicata alla promozione dell’attività fisica e del... Trofeo RiLL: iscrizione al 15 aprile, 437 racconti in garaLa scadenza per l’iscrizione alla 32esima edizione del Trofeo RiLL è stata spostata al 15 aprile, offrendo un nuovo termine per gli aspiranti autori... Tutto quello che riguarda su Gruppi di cammino per la terza età al... Temi più discussi: Gruppi di cammino - edizione 2026; Gruppi di Cammino, con la primavera ripartono le iniziative tra Valtellina, Alto Lario e Valcamonica; Partecipazione e condivisione all’incontro per organizzare la prima edizione biellese della Giornata dei Camminatori; Gruppi di cammino, al via il corso di formazione online per ottenere il diploma di walking leader. A Vercelli un percorso per formare i facilitatori dei Gruppi di Cammino: due appuntamenti ad aprile con Asl VCA Vercelli, l’Asl VC promuove un’iniziativa dedicata alla salute, alla prevenzione e alla socializzazione attraverso il movimento. Con il progetto Vivi la vita in movimento, è stato infatti organizz ... valsesianotizie.it Asl Sanluri: parte il progetto Gruppi di Cammino per migliorare la salute psicofisicaE' dimostrato che sono sufficienti 30 minuti di camminata regolare al giorno per avere effetti positivi sulla salute psicofisica. Grazie alle sue caratteristiche di spontaneità, semplicità ed ... quotidianosanita.it La Regione Puglia avvia un coordinamento stabile con i Gruppi di Azione Locale per rendere più efficace l’uso delle risorse e rafforzare lo sviluppo dei territori rurali. - facebook.com facebook La Regione Puglia avvia un coordinamento stabile con i Gruppi di Azione Locale per rendere più efficace l’uso delle risorse e rafforzare lo sviluppo dei territori rurali. x.com