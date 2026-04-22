Una delegazione italiana di tiro a volo composta da 16 atleti si sta preparando per partecipare alla seconda tappa della Coppa del Mondo in programma ad Almaty, in Kazakistan, dal 2 al 11 maggio. La competizione rappresenta un’occasione importante per qualificarsi in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. La manifestazione si svolge in Asia e coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni.

La delegazione italiana di tiro a volo si prepara a una sfida decisiva in Asia, con 16 atleti convocati per la seconda tappa della Coppa del Mondo che si terrà ad Almaty, in Kazakistan, dal 2 al 11 maggio. Questa trasferta rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di preparazione verso i Mondiali previsti per l’autunno 2026, eventi che determineranno non solo le gerarchie mondiali, ma anche le prime qualificazioni dirette per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’assetto tecnico azzurro tra esperienza e nuove energie. Lo staff tecnico italiano ha delineato una compagine numerosa e diversificata, puntando su un mix equilibrato di veterani consolidati e talenti pronti a misurarsi con il contesto internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tiro a volo: 16 azzurri in Kazakistan verso il sogno Los Angeles 2028

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