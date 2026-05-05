Tiro a Volo CdM Almaty | Bartolomei bronzo nello Skeet femminile primo podio individuale in Coppa del Mondo

Una nuvola di applausi ha accolto la conquista di un bronzo nello Skeet femminile durante il CdM di Almaty. L’atleta italiana, militare, ha concluso la finale con un punteggio di 27 su 32, mantenendo il terzo posto dopo aver passato la qualificazione. Si tratta del primo podio individuale in Coppa del Mondo per lei, confermando il buon andamento nelle competizioni internazionali.

L’azzurra dell’Aeronautica Militare si conferma dopo la qualificazione chiusa al terzo posto e sale sul podio con 2732. Oro alla kazaka Orynbay con record del mondo, argento alla cinese Jiang. La prima medaglia italiana della tappa di Coppa del Mondo ISSF di Almaty porta la firma di Martina Bartolomei. L’atleta dell’Aeronautica Militare di Laterina (AR) conquista il bronzo nella finale dello Skeet femminile individuale, chiudendo con 2732 e salendo per la prima volta nella sua carriera sul podio individuale del circuito mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Tiro a volo, podio di Martina Bartolomei nello skeet femminile ad AlmatySi apre con un podio per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale...

Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di AlmatyMartina Bartolomei chiude in modo positivo la prima giornata dedicata alle qualifiche dello skeet femminile, segmento valido per la Coppa del Mondo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: CdM Almaty, nello Skeet Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali; L’Agenda Nascosta dello Sport | Maggio 2026; Tiro a Volo, CdM Almaty: Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet. En-plein per Pittini nel Ranking.

Tiro a Volo, CdM Almaty: Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet. En-plein per Pittini nel RankingIl campione olimpico chiude la prima giornata con 74/75, secondo assoluto. Bartolomei seconda tra le donne con 71/75 alle spalle dell'azera Jafarova. Domani all ... sportface.it

Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo attoAnche nella finale individuale maschile dello skeet ci sarà un azzurro nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad ... oasport.it

Ad Almaty (KAZ) si è appena concluso il primo giorno di qualificazioni della gara di Skeet Individuale della Coppa del Mondo ISSF Ottimo avvio di gara per Gabriele Rossetti al maschile, andato a riposo con 74/75, e Martina Bartolomei al femminile, che d - facebook.com facebook