Tir precipita a Pozzuoli in un condominio si ribalta e distrugge una palestra | camionista ferito in ospedale
A Pozzuoli, un tir è precipitato da una strada e si è ribaltato, causando danni a una palestra situata al piano inferiore. L'incidente ha coinvolto un camionista che è stato trasportato in ospedale con ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'incidente.
Incidente stradale a Pozzuoli dove un camion è precipitato da una strada, distruggendo una palestra sottostante. Ferito il conducente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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