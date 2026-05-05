Tir precipita a Pozzuoli in un condominio si ribalta e distrugge una palestra | camionista ferito in ospedale

A Pozzuoli, un tir è precipitato da una strada e si è ribaltato, causando danni a una palestra situata al piano inferiore. L'incidente ha coinvolto un camionista che è stato trasportato in ospedale con ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'incidente.