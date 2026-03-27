Tir precipita dal cavalcavia e si ribalta conducente all'ospedale del Mare | sul posto i pompieri

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tir è precipitato dal cavalcavia di un'autostrada, sfondando il guard rail e ribaltandosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. Il conducente è stato trasportato all’Ospedale del Mare per le cure necessarie. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Incidente sul ponte dell'autostrada: tir sfonda il guard rail, precipita e si ribalta. Conducente all'Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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