Ti voglio torturare fino alla fine | stalker denunciato dai carabinieri

Un uomo di Treviso è stato denunciato dai carabinieri dopo aver portato avanti comportamenti persecutori nei confronti di una donna. La vicenda riguarda una relazione finita, che ha portato il soggetto a minacciare e molestare la vittima nel tempo. Il suo comportamento aggressivo è stato scoperto durante le indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno portato alla denuncia formale.

Non a accettato la fine della relazione, uomo trevigiano nei guai. Ennesima situazione di atti persecutori ai danni di una donna portata alla luce dai carabinieri. I militari dell'Arma della stazione di Sarmeola di Rubano sotto la supervisione della Compagnia di Padova hanno dato esecuzione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Catania, fermato dai Carabinieri alla guida di un’auto rubata: denunciato un 44enneDeterminante è stata la stretta collaborazione tra la pattuglia sul territorio e la Centrale Operativa, che ha immediatamente diramato le ricerche... Sorpreso alla guida di un'auto rubata, ubriaco e senza patente: denunciato dai CarabinieriI carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì.