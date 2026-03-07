Catania fermato dai Carabinieri alla guida di un’auto rubata | denunciato un 44enne

Un uomo di 44 anni è stato fermato dai Carabinieri a Catania mentre guidava un'auto rubata nel quartiere Cibali. L’auto, che era stata sottratta poco prima, è stata recuperata poco dopo e riconsegnata al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e utilizzo di veicolo rubato. L’operazione si è conclusa con il fermo e il sequestro del veicolo.

Determinante è stata la stretta collaborazione tra la pattuglia sul territorio e la Centrale Operativa, che ha immediatamente diramato le ricerche del veicolo rubato. In costante contatto telefonico con il cittadino che aveva effettuato la segnalazione, gli operatori hanno fornito indicazioni precise alla pattuglia impegnata nelle ricerche. L’intervento è scattato dopo che un passante aveva notato due uomini a bordo di uno scooter aggirarsi con atteggiamento sospetto attorno a un’auto parcheggiata. L’uomo ha quindi deciso di contattare il 112, Numero Unico di Emergenza, descrivendo in tempo reale quanto stava accadendo. Secondo quanto riferito, uno dei due individui avrebbe forzato la portiera lato guida dell’auto, riuscendo successivamente a manomettere il blocco di accensione e ad avviare il motore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

