Durante una diretta, un calciatore ha espresso una reazione emotiva in risposta a commenti sulla vittoria dello scudetto, menzionando che alcuni provano rabbia per il risultato. In un altro momento, ha risposto alle critiche sulla sua età, insieme a un compagno di squadra, senza entrare nel merito delle opinioni. La discussione si è concentrata su reazioni e scambi tra i giocatori riguardo alle percezioni esterne.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato la reazione emotiva di Thuram durante la diretta?. Come hanno risposto Calhanoglu e Thuram alle critiche sulla vecchiaia?. Perché l'attaccante francese ha parlato della cattiveria degli osservatori esterni?. Quando avverrà la parata ufficiale con il bus scoperto per il titolo?.? In Breve Thuram e Dumfries interagiscono con i tifosi durante una diretta Instagram di trenta minuti.. L'attaccante francese critica la cattiveria di alcuni osservatori esterni al gruppo nerazzurro.. Il programma prevede il giro del bus per la consegna della coppa il 17.. Thuram promette un nuovo incontro digitale con i sostenitori alle ore 20:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thuram a Calhanoglu: “C’è chi prova rabbia per il nostro scudetto

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