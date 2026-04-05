L'Inter ha battuto la Roma con il punteggio di 5-2 a San Siro, con doppietta di Lautaro, gol di Calhanlu, Thuram e Barella. La squadra nerazzurra ha ottenuto una vittoria importante, mantenendo un vantaggio di nove punti sul Milan e dieci sulla seconda in classifica. La partita si è conclusa con un successo netto per l'Inter, che si avvicina alla conquista dello scudetto.

Serviva una prova di forza dopo tre partite senza vittoria in campionato e l’Inter non si fa pregare, battendo 5-2 la Roma a San Siro, mandando così un messaggio molto eloquente in chiave scudetto a Napoli e Milan – rispettivamente a 10 e 9 punti – che si sfidano al Maradona (lunedì 20.45). Il ritorno di Lautaro, autore di una doppietta e in gol al primo minuto, trascina la squadra di Chivu. La Roma si illude con l’1-1, ma dopo un tiro immaginifico di Calhanoglu (2-1 prima dell’intervallo) crolla a inizio ripresa con il bis di Lautaro per il 3-1, il gol di testa di Thuram e una botta di Barella da dentro l’area. Pellegrini segna il secondo gol romanista con un rasoterra angolato: magra consolazione per Gasperini, alla decima sconfitta di fila contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Inter-Roma 5-2: gol di Lautaro (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Barella, show dei nerazzurri e scudetto più vicino

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