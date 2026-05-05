Quarantatré anni fa venne pubblicato il videoclip di “Thriller”, la famosa canzone di Michael Jackson. Si tratta di uno dei videoclip più noti nella storia della musica e ha avuto un impatto significativo sul modo di realizzare i video musicali. Il filmato è stato realizzato come un cortometraggio e ha introdotto nuove tecniche di produzione e narrazione nel settore musicale. La sua uscita è considerata un evento che ha segnato un punto di svolta nel genere.

Quarantatré anni fa è uscito il videoclip di “Thriller”, una delle più celebri canzoni di Michael Jackson, che ha cambiato per sempre il modo di concepire gli spot musicali. Intesi, prima, come semplici strumenti di promozione dei brani, con l’arrivo dell’iconico singolo di Jackson viene stravolto l’intero modo di realizzarli, trasformandoli in veri e propri cortometraggi. Ormai è risaputo come il King del pop abbia rivoluzionato il mondo musicale per sempre attraverso il suo talento e la sua musica, rinnovando il pop e facendolo diventare un fenomeno planetario senza precedenti attraverso esibizioni, suoni e passi di danza che sono diventati iconici, come il moonwalk.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Thriller”, lo short film di Michael Jackson che ha cambiato per sempre il mondo dei videoclip

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