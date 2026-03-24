Chi è il nipote di Michael Jackson Jaafar che lo interpreta nel film | Jaafar incarna Michael Va oltre la somiglianza fisica

Da metropolitanmagazine.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson, interpreta il ruolo del cantante nel film dedicato alla sua vita. La sua somiglianza con il musicista è evidente, ma le sue capacità artistiche sono state giudicate convincenti anche al di là dell’aspetto esteriore. Appartenente alla famiglia Jackson, nota per successi e controversie, Jaafar ha iniziato la sua carriera musicale e si è fatto conoscere nel mondo dello spettacolo.

Le sue doti artistiche non tradiscono le origini, Jaafar Jackson fa parte del grande clan dei Jackson, famiglia che tra successi e scandali ha occupato le pagine delle cronache musicali e giudiziarie americane e internazionali fin dagli anni Settanta. Manca meno di un mese all’arrivo nelle sale di ‘ Michael’ (dal 23 aprile con Universal Pictures), il biopic dedicato al re del pop Michael Jackson. A interpretarlo è il nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, qui al suo debutto cinematografico. “Amo le sfide. Volevo dimostrare alla mia famiglia e al produttore (il premio Oscar Graham King, ndr) che potevo farcela”, racconta. Per “dare al pubblico lo spettacolo migliore”, l’attore “ha iniziato a provare per ore e ore finché ogni movimento non era perfetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nipote di Michael Jackson, Jaafar, che lo interpreta nel film: “Jaafar incarna Michael. Va oltre la somiglianza fisica”

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