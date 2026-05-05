Théodore Pellerin | Nino il mio personaggio è un ragazzo che scopre di avere un cancro ma in lui si riaccende la vita

Théodore Pellerin, attore canadese premiato ai César e a Cannes, interpreta Nino in un film diretto da Pauline Loquès. La pellicola racconta la storia di un ragazzo che scopre di avere un cancro, affrontando questa diagnosi con un senso di rinascita. Pellerin ha dichiarato che nel suo personaggio si riaccende la voglia di vivere nonostante la malattia. La produzione è incentrata sulle emozioni e le sfide di Nino durante il percorso di cura.

La trama di Nino di Pauline Loquès Il film, che vortica attorno alla figura del protagonista che dà titolo all’opera, racconta della scoperta da parte di un giovane di un cancro alla gola e dei momenti immediatamente successivi alla notizia. Un weekend passato a comprendere ciò che sta accadendo e ciò che avverrà, che farà mettere a Nino in prospettiva i rapporti che ha instaurato fino a quel momento, facendogli capire che forse è arrivato il tempo di aprirsi di più agli altri e alla vita, proprio quando quest’ultima diventa improvvisamente sfuggente e fragile. Nonostante la gravità della malattia di cui viene a conoscenza il protagonista,...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Théodore Pellerin: «Nino, il mio personaggio, è un ragazzo che scopre di avere un cancro, ma in lui si riaccende la vita» Notizie correlate ‘Nino’, recensione e intervista a Thèodore Pellerin“E’ un film che è arrivato al momento giusto della mia vita, quando dovevo capire cosa significasse divenire adulti”- Così parla ai nostri microfoni... Leggi anche: Con una grazia quasi lunare, Nino (Théodore Pellerin) attraversa la notte più difficile e affronta la decisione che determinerà il suo futuro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Theodore Pellerin, 'il mio Nino, tra malattia e scoperta della vita'; ‘Nino’, Théodore Pellerin e la presa di coscienza della mortalità; Théodore Pellerin protagonista di NINO: quando tutto sembra in bilico, celebrare un ritorno alla vita; Nino, piccola storia della paura senza delirio di un meraviglioso Théodore Pellerin. Nino: la recensione del film di Pauline LoquèsCon una grazia quasi lunare, Nino (Théodore Pellerin) attraversa la notte più difficile e affronta la decisione che determinerà il suo futuro ... iodonna.it Nino, piccola storia della paura senza delirio di un meraviglioso Théodore PellerinLa regista francese Pauline Loquès esordisce nel lungometraggio raccontando con tatto i tre giorni di spaesamento di un ragazzo che ha scoperto di avere un cancro alla gola. today.it Con una grazia quasi lunare, Nino (Théodore Pellerin) attraversa la notte più difficile e affronta la decisione che determinerà il suo futuro x.com Con una grazia quasi lunare, Nino (Théodore Pellerin) attraversa la notte più difficile e affronta la decisione che determinerà il suo futuro - facebook.com facebook