‘Nino’ recensione e intervista a Thèodore Pellerin

Théodore Pellerin, attore canadese di 28 anni, ha parlato del suo ruolo nel film Nino, condividendo che il film è arrivato in un momento cruciale della sua vita, quando stava cercando di capire cosa significasse diventare adulto. In un’intervista, ha spiegato come questa esperienza gli abbia offerto una riflessione personale e professionale, senza entrare in dettagli sulla trama o altre informazioni sul film.

“E’ un film che è arrivato al momento giusto della mia vita, quando dovevo capire cosa significasse divenire adulti”- Così parla ai nostri microfoni Thèodore Pellerin, 28 anni, canadese, attore protagonista del film Nino. La pellicola, prodotta Minerva Pictures e Filmclub Distribuzioni è stata presentata ai Randez-Vous. Il festival del cinema nuovo francese di Roma ci ha dato l’occasione di scambiare due chiacchiere con un attore tanto giovane quanto talentuoso, e che ha dato vita al personaggio di Nino. Una storia delicata e umanissima. Alla vigilia del suo ventinovesimo compleanno, Nino Clavel viene travolto da una notizia devastante. Una vita fatta di decisioni rimandate e impegni presi con leggerezza si trasforma improvvisamente in urgenza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Nino’, recensione e intervista a Thèodore Pellerin Notizie correlate Intervista a Sal Da Vinci: «Io, voce del popolo venuta dal basso. Come Nino d'Angelo e Gigi d'Alessio»Meglio azzardare subito una fenomenologia di Sal Da Vinci, conoscendolo bene, prima che lo faccia qualcun altro, che non lo conosce per niente. Leggi anche: Charlotte e Theodore: l’audace sfida al politicamente corretto Aggiornamenti e contenuti dedicati INTERVISTA | Nino, il tempo che resta: Théodore Pellerin e il peso di ciò che non diciamoAbbiamo incontrato Théodore Pellerin per parlare di Nino: un film sul tempo, sulle scelte e su tutto quello che non riusciamo a dire. hotcorn.com L'attore rivelazione Théodore Pellerin è Nino, in sala dal 30 aprileRoma, 17 apr. (askanews) - Nino, il film di Pauline Loquès interpretato da Théodore Pellerin, ha vinto i César per la Miglior Opera prima e il ... quotidiano.net