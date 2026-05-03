Con una grazia quasi lunare Nino Théodore Pellerin attraversa la notte più difficile e affronta la decisione che determinerà il suo futuro

Nella scena descritta, un personaggio attraversa una notte difficile e si trova di fronte a una decisione importante che influenzerà il suo futuro. Il film, diretto da Pauline Loquès, è una commedia drammatica e vede nel cast attori come Théodore Pellerin e William Lebghil. La narrazione si concentra sulla prova personale del protagonista in un momento di grande incertezza.

N INO Genere: commedia drammatica??? Regia: Pauline Loquès. Con Théodore Pellerin, William Lebghil, Jeanne Balibar Ritratto di un’anima fragile: una clip da “Nino”, film d’esordio di Pauline Loquès X Leggi anche › Pauline Loquès, regista di “Nino”, delicato ritratto di un giovane uomo e della sua scelta esistenziale Nino non capisce, si interroga: «Non ho sintomi» ripete. L’esito dell’esame clinico che riceve alla vigilia del 29esimo compleanno cambia la sua percezione del mondo, di un quotidiano uguale a quello di tanti coetanei, fatto di amici, feste, un lavoro non eccitante, il rapporto con una madre sfuggente eppure affettuosa. Pauline...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con una grazia quasi lunare, Nino (Théodore Pellerin) attraversa la notte più difficile e affronta la decisione che determinerà il suo futuro Notizie correlate ‘Nino’, recensione e intervista a Thèodore Pellerin“E’ un film che è arrivato al momento giusto della mia vita, quando dovevo capire cosa significasse divenire adulti”- Così parla ai nostri microfoni... Théodore Pellerin: il film che lo ha spinto a voler lasciare il cinema? Cosa sapere L'attore Théodore Pellerin debutta nelle sale italiane il 30 aprile con il film Nino. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nino, tre giorni di grazia e dolore nella vita stravolta di un giovane parigino. Nino, piccola storia della paura senza delirio di un meraviglioso Théodore PellerinLa regista francese Pauline Loquès esordisce nel lungometraggio raccontando con tatto i tre giorni di spaesamento di un ragazzo che ha scoperto di avere un cancro alla gola. today.it Theodore Pellerin, il mio Nino, tra malattia e scoperta della vita(ANSA) - ROMA, 25 APR - A 28 anni, il canadese del Quebec Théodore Pellerin si sta affermando come uno degli attori più interessanti della ... spettacoli.tiscali.it