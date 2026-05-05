The Floor | chi vincerà i 100mila euro? Il gran finale su Rai 2

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a resistere alla pressione dei 45 secondi finali?. Come influenzerà il limite di tempo la scelta del vincitore?. Quale strategia permetterà di incassare i 100mila euro in palio?. Dove si può recuperare la sfida decisiva se persa la diretta?.? In Breve Conduzione affidata a Paola Perego e Gabriele Vagnato. Sfide basate su risposte corrette in soli 45 secondi. Puntate trasmesse il 6, 13, 20 e 27 aprile. Streaming live e on demand disponibili su piattaforma Rai Play. Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 21.20, Rai 2 trasmette la quinta e ultima puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show che vede protagonisti cento concorrenti in lotta per un premio di 100mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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