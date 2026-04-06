The Floor | 100 esperti e 100mila euro in palio con Perego e Vagnato

Stasera alle 21.20 su Rai 2 torna “The Floor”, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato. La trasmissione vede la partecipazione di cento esperti e offre un montepremi complessivo di centomila euro. L’appuntamento rappresenta il primo episodio della nuova stagione, con un format che coinvolge concorrenti e professionisti in una sfida di conoscenza e abilità.

Paola Perego e Gabriele Vagnato guidano stasera, 6 aprile alle 21.20, il ritorno di The Floor su Rai 2. Il game show di cultura generale, creato da John De Mol, propone una sfida tra 100 esperti per un montepremi finale di 100mila euro. Il programma si sposta in uno studio rinnovato dove i concorrenti occupano un pavimento luminoso. Ogni partecipante è specializzato in un ambito specifico, che spazia dai monumenti e gli sportivi ai cartoni animati, includendo temi come i proverbi, i modi di e i brani di Sanremo. La fruizione del contenuto si amplia oltre la messa in onda televisiva. Oltre alla disponibilità su RaiPlay, l’accesso allo show sarà garantito agli utenti Disney+ a partire dalla giornata successiva alla trasmissione su Rai 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Floor: 100 esperti e 100mila euro in palio con Perego e Vagnato Leggi anche: The Floor si rinnova: con Paola Perego arriva Gabriele Vagnato Torna su Rai 2 "The Floor - Ne rimarrà solo uno", ma condotto da Paola Perego e dallo youtuber Gabriele VagnatoFormat ideato da John De Mol, già creatore di successi come Affari Tuoi e The Voice, The Floor ritorna stasera alle 21.