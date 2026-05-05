Nel 2027, il Calendario Pirelli “The Cal” sarà dedicato all’India, segnando una novità nella sua lunga storia. Per la prima volta il progetto si concentrerà su questo paese, e tra i fotografi coinvolti ci saranno tre professionisti, anziché due come nelle edizioni precedenti. La scelta di un focus così specifico rappresenta un’eccezione rispetto alle edizioni passate, che spesso avevano temi o ambientazioni diversi.

Quello del 2027 sarà il Calendario Pirelli delle prime volte. Per la prima volta nella sua storia, “The Cal” — come lo chiama chi lo conosce, con la familiarità affettuosa e tipica che si riserva alle istituzioni longeve — sarà dedicato all’India. Per la prima volta ospiterà il lavoro di due diversi fotografi. Anzi tre. E per la prima volta vedrà un artista dell’immagine, il norvegese Sølve Sundsbø, firmare per due anni consecutivi il Calendario. Ma ripartiamo dall’inizio. Pirelli aveva scelto di affidare l’edizione 2027 al maestro indiano Raghu Rai. Il fotografo ottantatreenne, allievo di Henri Cartier-Bresson, e considerato dalla Bbc «il...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - “The Cal” 2027, dedicato all’India e con due fotografi (anzi tre)

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La prossima edizione di “The Cal” sarà la prima in assoluto realizzata a due mani. Gli scatti sono firmati dall’indiano Raghu Rai, scomparso lo scorso 24 aprile, e dal norvegese Sølve Sundsbø, autore anche del Calendario Pirelli 2026. - facebook.com facebook

The Cal a sorpresa: per la prima volta sarà firmato da due fotografi x.com