Per la prima volta, il calendario sarà firmato da due fotografi invece di uno. Questa novità arriva da Pirelli, che ha annunciato questa scelta per la prossima edizione. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle stagioni precedenti, quando la produzione era affidata a un solo artista. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Due novità per un calendario. È la notizia che arriva da Pirelli, ancora una volta a dare una nuova impronta con il suo The Cal, con un’edizione 2027 dedicata all’India questa volta a sorpresa: sia perché a firmarlo sarà lo stesso fotografo che ha realizzato quello del 2026, sia perché sarà, anche questa è una prima volta, un progetto a doppia firma. Sølve Sundsbø, confermato come fotografo, questa volta sarà affiancato da Raghu Rai, maestro indiano recentemente scomparso la cui eredità artistica viene portata avanti dalla figlia Avani Rai. La scelta di dedicare The Cal 2027 all’India rappresenta un passo significativo e innovativo nella narrazione visiva del brand, che da anni affida il calendario a fotografi di fama internazionale con visioni fortemente identitarie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - The Cal a sorpresa: per la prima volta sarà firmato da due fotografi

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