The Cage venerdì 10 aprile il concerto dei Gong

Venerdì 10 aprile, al locale The Cage, si terrà il concerto della band Gong. L'evento rappresenta l’unica data in Toscana del loro tour. L’ingresso è previsto per le ore serali, e il concerto si svolgerà all’interno della struttura. I Gong sono una band nota nel panorama musicale, e questa rappresenta una delle loro tappe italiane di quest’anno.

Venerdì 1o aprile, al The Cage, è in calendario il concerto dei Gong nell'unica tappa toscana del loro tour. L'universo dei Gong inizia nel 1969 quando Daevid Allen, ispirato da una profonda visione psichedelica, fonda il gruppo. Membro fondatore dei Soft Machine, Allen imprime al collettivo le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it The Cage, venerdì 3 aprile gli High Fade in concertoVenerdì 3 aprile, al The Cage, arrivano gli High Fade nell'unica tappa in Toscana del loro Unsigned & Dangerous Tour 2026. The Cage, venerdì 20 febbraio il concerto dei Duemilas ClubTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Venerdì 20... Argomenti più discussi: Your time - The cage, torneo di calcio 1vs1; Sogni, amore e musica senza confini: l’incantesimo dei Gong dal vivo in Italia; The Cage - Nella gabbia (2023); The Cage, venerdì 3 aprile gli High Fade in concerto. The Cage, venerdì 3 aprile gli High Fade in concertoVenerdì 3 aprile, al The Cage, arrivano gli High Fade nell'unica tappa in Toscana del loro Unsigned & Dangerous Tour 2026. Basterebbe questo per dire che questo è un concerto da non perdere, una di qu ... livornotoday.it Berthe Morisot: The Cage (1885) The National Museum of Women in the Arts #paintings - facebook.com facebook