The Cage venerdì 17 aprile il concerto dei Punkcake

Venerdì 17 aprile si terrà al The Cage il concerto dei Punkcake. La band presenterà dal vivo i brani

Venerdì 17 aprile, al The Cage, è in programma il concerto dei Punkcake. Questa estate uscirà il loro primo disco, già anticipato dai singoli "Voglio una Fiat" e "Figaro", due brani che vanno di diritto in scaletta nel concerto che il pubblico del teatrino potrà godersi saltando e cantando.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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