The Cage sabato 9 maggio Virginiana Miller in concerto
Sabato 9 maggio, al The Cage, si terrà il concerto dei Virginiana Miller, un evento che si presenta come una delle poche occasioni per ascoltarli dal vivo in questa stagione. La band torna sul palco in una data che ha attirato l'attenzione degli appassionati, offrendo un momento musicale in un locale noto per ospitare artisti di varia provenienza. La serata promette di essere un appuntamento da non perdere per gli amanti del loro genere.
Sabato 9 maggio, al The Cage, concerto dei Virginiana Miller in un appuntamento che suona come una rarità. Basti pensare che nel 2025 hanno fatto un solo concerto (a Firenze), quindi a Livorno cade il primo evento live del 2026, anno che appunto attende l'uscita del loro nuovo disco. Il.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: The Cage, sabato 2 maggio Wel e Allerta! in concerto
The Cage, sabato 14 marzo i Nobraino in concertoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) A due anni di...
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Una Ventata di Pop Punk per il primo sabato di maggio: al The Cage arrivano Wel e Allerta; The cage – Prendi e scappa; Ascolti tv ieri (27 aprile): crisi per I Cesaroni, Rai 3 crolla senza Giletti, incubo Amadeus; Guida Live, i concerti da non perdere a maggio 2026.
The Cage, sabato 9 maggio Virginiana Miller in concertoSabato 9 maggio, al The Cage, concerto dei Virginiana Miller in un appuntamento che suona come una rarità. Basti pensare che nel 2025 hanno fatto un solo concerto (a Firenze), quindi a Livorno cade il ... livornotoday.it
«Diventerei matta se qualcuno provasse a rubarmi il posto a The Cage». Giulia Salemi non usa mezzi termini nel suo podcast “Non Lo Faccio X Moda”, mentre chiacchiera con Mia Ceran. La conduttrice, nota per la sua schiettezza, ci tiene subito a mettere in c - facebook.com facebook