The Cage sabato 14 marzo i Nobraino in concerto

Sabato 14 marzo i Nobraino si esibiranno dal vivo in concerto presso il locale The Cage. La band, nota per aver pubblicato il suo ultimo album, Animali da Palcoscenico, due anni fa, torna a suonare dopo aver debuttato con il primo disco ufficiale venti anni fa e aver formato il gruppo trent’anni fa. È la loro prima esibizione in questa regione dopo un lungo periodo di assenza.

A due anni di distanza dal loro ultimo album Animali da Palcoscenico, a venti dal loro primo disco ufficiale e a trenta dalla nascita della band, "la più antica novità dell'indie italiano" torna a solcare i palchi di mezza Italia. Dopo Torino, Taneto e Genova ecco che i Nobraino, sabato 14 marzo, arrivano al The Cage di Livorno nella pancia del loro Best on Tour. L'occasione è data dal ventennale del loro primo album ufficiale, ironia della sorte intitolato proprio Best Of, e dalla voglia di festeggiare venti (ma appunto forse anche trenta) anni fatti di live incendiari, aneddoti da tour, infinite cadute e risalite che ne fanno i veri underdog della scena musicale italiana.

