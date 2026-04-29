The Cage sabato 2 maggio Wel e Allerta! in concerto

Sabato 2 maggio, al locale The Cage, si terrà il concerto di Wel e Allerta!. I Wel sono un trio proveniente da Modena, noto per un sound pop punk aggressivo e melodie orecchiabili. L’evento prevede l’esibizione di entrambi gli artisti, offrendo un momento musicale dedicato a generi energici e coinvolgenti. La serata si svolgerà in un ambiente dedicato alla musica dal vivo e rivolto agli appassionati del genere.

Sabato 2 maggio, al The Cage, appuntamento con il concerto di Wel e Allerta!. I Wel sono un trio pop punk di Modena caratterizzato da un sound aggressivo e melodie catchy. Dopo aver pubblicato 3 Ep, di cui uno con l'etichetta australiana Penultimate Records, aver fatto diversi tour europei e.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate The Cage, sabato 14 marzo i Nobraino in concertoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) A due anni di... The Cage, sabato 4 aprile il concerto degli AlienikSabato 4 aprile, al The Cage, si esibirà un duo che si è formato da pochi mesi, ma che si è giò fatto notare per la validità della sua proposta. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il The Cage riabbraccia i Modena City Ramblers; The Cage, sabato 25 aprile My Generation con Frejico e Michiamanojack; The Cage (Livorno): Modena City Ramblers e My Generation — weekend di; The cage – Prendi e scappa. Le bellissime foto di Sebastiano Ramingo Bongi Toma della serata del 24 aprile al The Cage di Livorno - facebook.com facebook