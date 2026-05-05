The Cage giovedì 7 maggio il concerto di Leo Gassman

Giovedì 7 maggio, il cantante italiano Leo Gassmann si esibirà al The Cage di Livorno nel corso del suo tour nei live club. L'artista aveva annunciato questa serie di concerti, chiamata Vita Vera Paradiso Club Tour, in seguito alla sua partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo 2026. La tournée comprende diverse date in vari locali italiani, con l’appuntamento a Livorno previsto per questa settimana.

Il tour nei live club di Leo Gassmann arriva a Livorno e bussa alle porte del The Cage. Tutto è nato in occasione della sua partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo 2026, quando l'artista ha annunciato il Vita Vera Paradiso Club Tour, una nuova serie di concerti dal vivo che prende il nome.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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