Leo Gassmann concerto al The Cage di Livorno il 7 maggio | biglietti in vendita

Leo Gassmann sarà a Livorno il 7 maggio per un concerto al The Cage. La sua partecipazione al festival di Sanremo, dove presenterà il brano “Naturale”, ha attirato molta attenzione tra i fan. Il singolo, scritto dallo stesso Gassmann con alcuni collaboratori, ha già riscosso successo tra gli appassionati di musica italiana. I biglietti sono disponibili online e stanno andando a ruba. La serata promette di essere un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più famose.

Leo Gassmann parteciperà al festival di Sanremo con il singolo "Naturale", scritto da lui con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. Una volta terminata l'esperienza all'Ariston, l'artista pubblicherà il suo terzo album in studio intitolato "Vita Vera Paradiso" il 10 aprile. Il cantautore romano arriverà in una veste completamente nuova: un cambio di sonorità per il nuovo progetto che vira verso la musica folk. Il disco è ispirato alla musica di Bob Dylan fino a cantautori contemporanei come Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build. L'album sarà seguito da un tour che partirà in primavera e toccherà anche Livorno, per l'esattezza il 7 maggio.