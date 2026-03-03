The Cage giovedì 5 marzo il concerto dei Marlene Kuntz

Giovedì 5 marzo i Marlene Kuntz si esibiranno a The Cage per celebrare i trent’anni di “Il Vile”, un album considerato un punto di riferimento nel rock italiano. La band riproporrà dal vivo le canzoni più significative di quel disco, restituendo l’intensità e la poesia che hanno segnato un’epoca musicale. L’evento coinvolgerà il pubblico in una serata dedicata a un momento fondamentale della loro carriera.

Giovedì 5 marzo, in occasione dei trent'anni di un capolavoro assoluto del rock italiano, Il Vile, i Marlene Kuntz fanno rivivere sul palco tutta la forza e l'implacabile poesia di un disco che ha insegnato a un'intera generazione a trovare luce nell'oscurità. Marlene Kuntz suona Il Vile, questo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Marlene Kuntz, ristampa del vinile e tour per i 30 anni dell’album “Il Vile”CUNEO - In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di...

Marlene Kuntz, il disco Il Vile esce in una versione speciale e limitataIl Vile, il secondo disco dei Marlene Kuntz, uscirà in una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata dall’illustratore Alessandro...

Tutto quello che riguarda The Cage

Discussioni sull' argomento The Cage, sabato 28 febbraio prima serata eliminatoria di Emergenza Live Music 2026; Ascolti tv ieri martedì 24 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Io sono Farah, Le Iene e DiMartedì; Ascolti tv, Scotti contro tutti: si accende la sfida con De Martino e Primafestival. I dati Auditel dell'access prime time; Concerti e festival in Italia: calendario, date, eventi, live, spettacoli [aggiornamento].

Al The Cage, Emergenza Live Music La pianista russa Ariana Takazova alla Goldonetta Tour degli antichi mestieri in porto Al Surfer Joe arriva Suvari E tanto altro ancora... - facebook.com facebook