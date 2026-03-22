L'attore, attualmente impegnato nel ruolo di Ringo Starr nei film sui Beatles, ha spiegato le conseguenze degli attacchi sui social media. Barry Keoghan ha parlato apertamente degli attacchi subiti online che lo hanno spinto nel 2024 a chiudere i suoi profili sui social media. L'attore, attualmente impegnato nelle riprese dei film diretti da Sam Mendes sulla storia dei Beatles, ha ammesso che l'odio ricevuto è diventato un problema che lo ha spinto ad allontanarsi dagli eventi pubblici. Le conseguenze della fama secondo Keoghan Parlando ai microfoni di SiriusXM, Barry Keoghan ha spiegato: "Sono fortunato ad avere una fan base incredibile, e la gente là fuori è davvero fantastica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Barry Keoghan e le critiche online: "Ti tolgono persino la voglia di apparire sullo schermo"

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Poco più di un'ora e The Immortal Man mi sembra già un modo tremendo per chiudere una serie come Peaky Blinders: trama debolissima, tutto molto affrettato e Barry Keoghan, che di base è un ottimo attore, qui ci sta come il formaggio sulla pasta alle vongol x.com