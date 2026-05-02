Nella notte del 1° maggio 2026, i carabinieri sono intervenuti a Massafra per una segnalazione riguardante un giovane di 28 anni. Durante il controllo, l’uomo ha minacciato di morte i militari e ha tentato di colpirli con testate al muro. Successivamente, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condotta del soggetto coinvolto, ora sotto misura restrittiva.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella nottata del 1° maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Massafra, supportati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di origine straniera, domiciliato nel comune jonico e regolarmente presente sul territorio nazionale, ritenuto presunto responsabile di danneggiamento aggravato, violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La serata dell’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, si sarebbe trasformata in una vera e propria escalation di comportamenti aggressivi. In un primo momento, all’interno di un locale del centro cittadino, avrebbe preteso la somministrazione di bevande alcoliche, passando rapidamente a infastidire e minacciare dipendenti e avventori.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Massafra: la notte folle di un 28enne, fino a minacciare di morte i carabinieri e alle testate al muro È agli arresti domiciliari

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