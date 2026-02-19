Inchiesta per corruzione a Sperlonga due ex carabinieri ai domiciliari

A Sperlonga, un’inchiesta per corruzione ha portato agli arresti domiciliari due ex carabinieri. La causa sono sospetti di coinvolgimento in attività illecite legate a favori e tangenti. Accanto a loro, un luogotenente dell’Arma e un agente di polizia locale sono stati sospesi per un anno, in attesa di ulteriori indagini. Le autorità hanno sequestrato documenti e registrazioni che potrebbero svelare nuovi dettagli sul caso. La situazione ha suscitato grande attenzione tra i cittadini e le forze dell’ordine.

Oltre ai due ex carabinieri, un luogotenente dell'Arma e un agente di polizia locale ancora in servizio interdetti per un anno. Possibili guai anche per il sindaco.

