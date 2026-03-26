Due piloti sono morti in un incidente aereo di Air Canada avvenuto recentemente. Provenivano da due diverse regioni del Canada, con percorsi distinti che li avevano portati entrambi alla cabina di pilotaggio. L’incidente ha coinvolto un volo della compagnia, e le autorità stanno indagando sulle cause. Nessun'altra persona a bordo ha riportato ferite.

Provenivano da due estremità opposte del Canada, con percorsi molto diversi che li avevano condotti alla cabina di pilotaggio. Ma domenica sera il destino li ha fatti salire sullo stesso volo — e ciò che i passeggeri hanno raccontato in seguito su di loro è una storia che nessun necrologio potrebbe mai rendere. Il tragico incidente aereo all’aeroporto LaGuardia ha sconvolto le persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo. E dietro i titoli dei giornali e i servizi giornalistici, ci sono vite reali perdute e famiglie in lutto. Il CRJ-900 dell’Air Canada Express, che domenica sera si è scontrato con un’autopompa sulla pista, aveva a bordo due piloti. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Schianto Air Canada: chi erano i piloti morti nell’incidente aereo

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