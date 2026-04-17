Soffri di allergie? I test molecolari svelano la proteina che ti fa stare male Nell’80% dei casi si può guarire

A Pesaro, il 17 aprile 2026, si parla di nuove tecnologie per diagnosticare le allergie. Grazie ai test molecolari, è possibile identificare con precisione la proteina che provoca reazioni allergiche, superando le analisi tradizionali. Questi esami permettono di capire meglio le cause delle reazioni e di conseguenza migliorare le strategie di trattamento. In molti casi, si stima che si possa intervenire con successo e raggiungere una guarigione.

Pesaro, 17 aprile 2026 - Il controllo dell’allergia sarà sempre più semplice. Anzi, è già una realtà grazie alle analisi specifiche che si possono effettuare a livello molecolare per scoprire non se si è allergici ad un alimento o a un acaro, ma a quale proteina specifica in esso contenuta. Insomma, una precisione e una specificità che possono indirizzarci al meglio verso un trattamento o un altro. E anche per le terapie ci sono novità molto gradite agli allergici. Le analisi allergologiche sulle proteine “Bisogna cominciare col dire che oggi la scienza ha fatto grandi passi in avanti – spiegano il biologo Giampaolo Rossi e il medico...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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