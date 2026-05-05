Tessellis punta a GO Internet | offerta da 4,2 milioni di euro

Tessellis ha presentato un'offerta di 4,2 milioni di euro per acquisire GO Internet. L'azienda ha specificato alcune condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'offerta venga accettata. La transazione potrebbe portare a cambiamenti negli equilibri del mercato B2B, influenzando le dinamiche tra le aziende del settore. L'eventuale acquisizione sarà soggetta alle verifiche e alle approvazioni previste dalla normativa vigente.

? Cosa scoprirai Quali condizioni specifiche deve rispettare l'offerta per essere accettata?. Come cambieranno gli equilibri del mercato B2B dopo l'acquisizione?. Chi deciderà se i termini proposti sono coerenti con la ristrutturazione?. Perché l'integrazione di Aetherna è fondamentale per la strategia di Tessellis?.? In Breve Offerta supera i 4 milioni di euro stabiliti dalla procedura di crisi del 1 marzo.. Acquisizione include la quota di Tiscali in Aetherna e il Perimetro B.1.. Il CdA valuterà i termini tecnici per la ristrutturazione del Gruppo.. Operazione inserita nel contesto di consolidamento cloud e hosting in Europa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tessellis punta a GO Internet: offerta da 4,2 milioni di euro Notizie correlate Leggi anche: Napoli, l’obiettivo costa caro: “Rifiutata un’offerta da 22 milioni di euro” Il Liverpool punta a una mossa da 100 milioni di euro per Eduardo CamavingaArne Slot, allenatore del Liverpool (foto di Justin Setterfield/Getty Images) Florentino Perez, presidente del Real Madrid, parla al pubblico (foto...