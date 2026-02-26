Il Liverpool sta valutando un’offerta di circa 100 milioni di euro per acquisire un giovane centrocampista di grande talento. La trattativa sembra essere in fase avanzata e potrebbe portare a un trasferimento importante per la squadra. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi ufficiali che chiariranno i dettagli dell’operazione.

Arne Slot, allenatore del Liverpool (foto di Justin SetterfieldGetty Images) Florentino Perez, presidente del Real Madrid, parla al pubblico (foto di Angel MartinezGetty Images) Il Liverpool spera di ingaggiare il centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga a fine stagione. Secondo quanto riportato (ht Football365), sarebbero disposti a offrire 100 milioni di euro per ingaggiare il giocatore. Il Real Madrid avrà difficoltà ad ignorare l’offerta se verrà presentata. Il rapporto afferma che il Liverpool sta cercando di ringiovanire la propria unità di centrocampo e sta cercando di portare giocatori che aggiungano resistenza, intensità e abilità tecnica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Liverpool punta a una mossa da 100 milioni di euro per Eduardo Camavinga

Leggi anche: Il Liverpool ha presentato un’offerta per ingaggiare Eduardo Camavinga

Endrick ya bayyana cewa Kylian Mbappé da kuma Eduardo Camavinga su na daya daga cikin wayan da su ka bashi shawarar komawa kungiyar kwallon kafa ta Lyon. “Sun ba ni shawarar in koma Lyon saboda babbar ungiya ce, kuma zan samu da facebook