Il Napoli, con il direttore sportivo Manna, sta preparando le mosse per la prossima sessione di mercato, consapevole dell’impegno richiesto e delle difficoltà da affrontare. La squadra ha rifiutato un’offerta di 22 milioni di euro, mentre si lavora su diversi fronti per rafforzare la rosa. La strategia è già in atto, con obiettivi da definire e trattative da portare avanti.

Il Napoli, con il direttore sportivo Manna, si muovono già in vista dell’estate. Tanto è il lavoro da compiere, pur sapendo che non sarà facile riuscire a portare a termine tutte le operazioni prefissate e, dunque, si dovrà lavorare su più fronti. Uno di questi è la trattativa per Tiago Gabriel, su cui Corvino ha confermato l’interesse partenopeo. Per il difensore, serviranno però più di 22 milioni di euro. Tiago Gabriel al Napoli? La trattativa c’è ma occhio alla concorrenza. Come confermato dallo stesso responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, il Napoli è interessato a Tiago Gabriel. Il difensore classe 2004 ha finora offerto ottime prestazioni con i giallorossi, tanto da attirare diversi interessamenti da big italiane ma non solo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’obiettivo costa caro: “Rifiutata un’offerta da 22 milioni di euro”

