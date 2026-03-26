Il furgone rubato alla Caritas è stato ritrovato abbandonato in un parcheggio. L'episodio ha coinvolto la sottrazione del veicolo, che è stato poi rinvenuto senza danni o persone nelle vicinanze. La Polizia ha concluso le indagini in tempi rapidi, restituendo il mezzo alla struttura coinvolta. La comunità locale ha seguito con attenzione gli sviluppi della vicenda.

Si è concluso nel migliore dei modi, e in tempi celeri, il brutto episodio che ha tenuto col fiato sospeso la Caritas diocesana e la comunità tifernate. Il furgone Iveco Daily, rubato nella giornata di martedì 24 marzo, dal parcheggio riservato all’associazione in via Leopoldo Franchetti, è stato fortunatamente ritrovato ieri mattina intorno alle ore 7.15. Il mezzo rappresenta uno strumento vitale per le attività quotidiane dell’Emporio della solidarietà e della mensa dei poveri, costituendo il braccio operativo per il trasporto di viveri e beni di prima necessità destinati alle fasce più fragili della popolazione locale. Il veicolo è stato individuato dai carabinieri di Città di Castello in via Palmiro Togliatti, dove era stato lasciato parcheggiato dietro il supermercato Gala, nell’area dell’ex Famila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritrovato il furgone rubato alla Caritas. Abbandonato dai ladri in un parcheggio

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